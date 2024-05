Ancelotti elogia a Joselu, Vinicius y deja recado al Bayern Münich por polémica decisión arbitrai

Carlo Ancelotti no podía ocultar su felicidad y quiso dar valor a lo logrado por el equipo en una temporada que considera ya espectacular pase lo que pase. Una fiesta en la que no quiso olvidarse de Florentino Pérez, al que le hizo un emotivo guiño. Elogió a Joselu, a Vinicius y se quejó del gol anulado al Madrid como respuesta a la indignación del Bayern.

¿Qué siente Ancelotti tras llegar a otra Final de Champions League?

«Pues que ha pasado otra vez, lo que ha pasado otras veces que es inexplicable ha vuelto a suceder. Es algo mágico y no tiene ninguna explicación. Pero otra vez una afición increíble, un estadio que ayuda y unos jugadores que no han parado de creer lo han hecho posible. Los jugadores han hecho una temporada que nadie esperaba, tampoco yo. Llegar a la final es un éxito pase lo que pase. Lo vamos a pasar muy bien los próximos días hasta la final, porque hay una felicidad contagiosa en el ambiente. Me tengo que preparar bien para lo que viene…».

Claves para ver al Madrid en la Final vs Borussia Dortmund

«Aquí hay un capitán, que se llama Florentino Pérez, y todos los demás somos marineros. Él ha conseguido juntar a esta magnífica generación de jugadores. Real Madrid es una familia muy bien manejada por su presidente».

El gol histórico de Joselu al final vs Bayern Münich

«Es un jugador que ha aportado muchísimo al equipo. Es un reflejo perfecto de lo que es esta plantilla. Ha aportado mucho sin perder la confianza y la ilusión, como otros muchos compañeros».

Obstáculos que ha visto Ancelotti en esta temporada

«No ha sido una temporada fácil. Se ha hablado mucho de las lesiones de Courtois, Militao o Alaba, pero también perdimos durante mucho tiempo a Vinicius, Bellingham, Tchouaméni... Y el equipo ha aprovechado los problemas con las lesiones para demostrar el gran valor de la plantilla. Nunca nos hemos quejado y lo superamos».

Queja del Bayern Münich por fuera de lugar inexistente previo a gol

«El asistente levanta la bandera, el árbitro pita y nosotros nos paramos. Puede ser que no fuese fuera de juego, pero lo que está claro es que pitó. Ellos se quejan de ese gol y nosotros del otro que nos han anulado, porque Kimmich se tira ante Nacho y debió ser gol».

¿Vinicius el mejor del mundo?

«Lo que ha hecho en esta semifinal ha sido algo que no lo podemos ver muchas veces, algo que no está al alcance de muchos jugadores».