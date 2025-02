Ancelotti dice que Mbappé puede llegar al nivel de Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que Kylian Mbappé, autor de los tres tantos del triunfo ante el Manchester City (3-1) «tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo», y le recomendó «trabajar» para poder alcanzar los guarismos del astro portugués.

«Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo. Tiene que trabajar porque Cristiano puso el asta muy alta y él ha empezado ahora en este club. Por la calidad que tiene y la ilusión puede alcanzar el nivel de Cristiano pero no va a ser tan sencillo, tiene que trabajar», dijo en rueda de prensa.

Ancelotti valoró la imagen dejada por su equipo en la eliminatoria ante el Manchester City en un momento en el que reconoció que ha dado con la tecla de su equipo para lograr el deseado equilibrio que buscaba.

«Estamos en la lucha, teníamos un equipo de alta calidad delante de nosotros y ha sido complicado encontrar el equilibrio entre ataque y defensa, al fin lo hemos conseguido, tenemos posibilidades de llegar muy lejos en la competición», reconoció.

«Hemos reforzado lo bueno de la ida, hemos hecho un partido completo en lo ofensivo, defensivo, con balón y sin él. El equipo ha trabajado muy bien sin balón y la calidad es muy alta, tenemos oportunidades en ataque como nunca hemos tenido los años pasados», añadió.

El técnico madridista admitió que la pérdida de Erling Haaland por lesión en el Manchester City hizo que su rival perdiese «mucho poder en ataque» y señaló que fue clave el buen arranque de partido. «Empezó bien porque hemos marcado muy pronto y después lo hemos controlado bien. Nos ha costado diez partidos llegar a octavos y ahora Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen son rivales que respetamos mucho».

«Estamos en la línea correcta, hemos encontrado el nivel del equipo, nos ha costado mucho y ahora hay que trabajar para estar a este nivel y si es posible mejorarlo. Ahora entramos en un periodo complicado con Liga, semifinales de Copa del Rey, octavos de la UEFA Champions League. No hay manera de parar. A nivel emocional esta eliminatoria nos ha venido bien», opinó.

Pese al triunfo en la eliminatoria, Ancelotti reconoció que sus críticos le esperan al siguiente mal resultado. «Es imposible porque no se puede ganar todos los partidos y cuando pinches en uno las bocas no se callan pero no pasa nada».