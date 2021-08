Ana Guevara sobre pronóstico para Tokio: “Yo no competí, no puedo garantizar medallas”

Ana Guevara emitió una declaración más que polémica en torno a la cosecha de medallas conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y es que Ana Guevara, titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), afirmó a su llegada a México el 10 de agosto que, como ella no compitió, no pudo garantizar que el pronóstico de medallas se cumpliera.

Previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Guevara pronóstico diez medallas para México.

Sin embargo, la delegación mexicana estuvo lejos de cumplir con el pronóstico de Ana Guevara, pues se consiguieron cuatro medallas de bronce.

“Yo no competí, y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra”

ANA GUEVARA

Ana Guevara se ve firme en la Conade

Sobre los rumores que la ponen fuera de la Conade debido a las múltiples acusaciones en su contra por el supuesto mal manejo de fondos, Ana Guevara dijo que se ve firme en el puesto.

“Firme y paciente de que se entreguen los resultados, además de que desmientan todo lo que han dicho”

ANA GUEVARA

Asimismo, Ana Guevara aseguró que por el momento se mantiene esperando el veredicto de la Auditoría Superior de la Federación en aras de comprobar que su administración ha sido honesta.

“Al menos por parte de Conade, no dejamos ningún faltante, el trabajo se hizo, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las mentiras, de las supuestas irregularidades, que no se han comprobado nada hasta el día de hoy. Espero que ya salga el veredicto por parte de la Auditoría Superior de la Federación y por parte del juzgado administrativo, por el resultado que se entregó

Fuente: SDP