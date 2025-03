Amparo a ‘Billy’ Álvarez frena última etapa del juicio; no implica su liberación

Ciudad de México. Un juez federal frenó por el momento el juicio contra el ex presidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 114 millones de pesos a través de empresas factureras.

La medida cautelar no implica que el empresario quede en libertad.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de México le concedió la suspensión definitiva que permite el trámite del proceso hasta la etapa intermedia, pero impide dictar el auto de inicio de juicio; es decir, pasar a la última etapa del procedimiento penal.

No obstante, las autoridades pueden impugnar el fallo para que el caso se turne a un tribunal colegiado, quien determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, el juez Juan Pablo Cortes Torres, señaló que Álvarez Cuevas no ha sido notificado de la resolución, debido a que se encuentra hospitalizado. En febrero pasado ingresó al Centro Médico Adolfo López Mateos, de la Coordinación Estatal IMSS-Bienestar en el estado de México, donde fue operado por una fractura transtrocantérica de cadera izquierda.

Según los expedientes una vez que ya se encontraba en la Unidad Administrativa, tuvo que egresar nuevamente por probable neumonía, a descartar tronmboembolia pulmonar; por lo que “al día de hoy hospitalizado en el Centro Médico Adolfo López Mateos, ya que todo su tratamiento médico y seguimiento se le están dando en dicho nosocomio”.

Por ello, el impartidor de justicia requirió al Centro Federal de Reinserción Social Número Uno del Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, para que le informen los motivos por los cuales el quejoso se encuentra hospitalizado, además de precisar en qué lugar se encuentra internado, así como su estado de salud o, en su caso, si ya ha sido reingresado a ese centro de internamiento o bien, especifique en que temporalidad estaría en condiciones de poder ser notificado. Lo anterior, a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento” a la suspensión definitiva.

Álvarez promovió un juicio de amparo el pasado 13 de febrero ante el juzgado primero de distrito en materia penal, con residencia en Toluca, estado de México, donde reclamó que se está causando un daño de imposible reparación hacia su persona al mantenerlo privado de la libertad so pretexto del auto de vinculación a proceso del 22 de enero dentro de la causa penal 221/2020, por los delitos antes mencionados.



Por separado, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de México, anuló el juicio de amparo que promovió el ex presidente de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, contra actos de comunicación.



La juez, Mariana Vieyra Valdés, apuntó que las autoridades negaron los actos reclamados, porque no se acreditó que se encuentre aislado. “La autoridad responsable demostró que el peticionario del amparo no ha estado incomunicado, puesto que se ha mantenido en comunicación con sus familiares y defensora, de lo cual el quejoso no aportó medio de convicción idóneo que desvirtuara lo anterior; por ende, ante la inexistencia del acto reclamado”.