AMLO abandera a la delegación mexicana que irá a Tokio y promete “recompensa” a todos los atletas

Este martes se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en un acto que estuvo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual se llevó a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

En el estrado, además del primer mandatario, estuvieron la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Ana Guevara, así como la gimnasta Rut Castillo y el clavadista Kevin Berlín, entre otros presentes.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia en honor de las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de México. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?

“Si así lo hacen, nuestra nación confía que como bueno mexicanos sabrán cumplir esta protesta, felicidades a todas y a todos y que tengan el mayor de los éxitos, por el bien de ustedes, de sus familias, y de México”, dijo López Obrador en el acto protocolario durante el abanderamiento.

Minutos después, el presidente de México dio un discurso a los atletas, en el que destacó su promesa de recompensar a todos los integrantes de la delegación, pues les garantizó que los volverá a recibir, aunque de manera especial serán gratificados los que consigan medallas en Tokio.

“Aunque eso no es lo principal, sí quiero decirles que a su regreso nos vamos a volver a reunir y todos van a recibir una recompensa del gobierno que represento, no es un asunto personal porque el funcionario no es más que un sencillo administrador de los dineros del pueblo, debe haber una recompensa para todos los integrantes de la delegación, incluidos desde luego los entrenadores, los médicos, todo el personal que participe y algo especial para los que nos traigan medallas.

“Eso no es lo fundamental, la gran recompensa es representar a México con mucha dignidad y poder en el podio escuchar nuestro himno nacional con mucho orgullo y poder gritar ¡viva México!”.