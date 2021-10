América y Pumas serán castigados por las riñas en el Clásico Capitalino

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) castigará a las Águilas del América y los Pumas de la Universidad por lo acontecido en las tribunas del Estadio Azteca, cuando los equipos de la Ciudad de México disputaron el partido del clásico capitalino. Según informes de ESPN, los conjuntos darán a conocer la sanción a través de sus medios oficiales.

El partido de la jornada 12 de la Liga MX del Torneo Grita México Apertura 2021 marchó como un cotejo en el que los jugadores dieron ejemplo de la rivalidad deportiva que existe entre ambos clubes. Por el contrario, en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula hubo un enfrentamiento entre los grupos de animación del conjunto azulcrema y auriazul.

En los noventa minutos el equipo de Coapa se impuso por marcador de 2 a 0 frente a los del Pedregal. Durante el enfrentamiento dentro del terreno de juego se escucharon detonaciones de un petardo y se prendieron bombas de humo en la cabecera donde se situaba la afición pumista.

Las porras de Pumas y América se pelearon en las tribunas en el Clásico Capitalino del A2121 (Foto: Twitter@GEBDeportes)

Asimismo, la hinchada de los Pumas derribó una reja para permitir el encuentro de golpes con la porra del equipo local. A las afueras del inmueble, otra riña ocurrió; donde un seguidor de los felinos tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital para ser atendido.

De ese modo, la FMF sancionó a las directivas de los clubes, donde serán ellos quienes tomen la decisión de dar a conocer las consecuencias de sus grupos de animación. Hasta el momento ninguno de los equipos se ha pronunciado al respecto.

No es la primera ocasión que ocurre esto, pues en los partidos entre América y Pumas tienen un amplio historial en peleas campales en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Azteca. Hay que recordar que ambas porras hicieron en 2015 un pacto por frenar la violencia dentro y fuera de los recintos deportivos. Al parecer el acuerdo ha quedado atrás y las escenas de agresión siguen sucediendo.

Lo aficionados de Pumas derribaron una reja para llegar a los golpes contra la afición de América en el partido de la j12 del A2021 (Foto: Twitter@GEBDeportes)

Aunado a lo anterior, la seguridad del Nido fue evidenciada. Un aficionado de los universitarios subió a su cuenta de Instagram un video en el que se podía observar que portaba un arma de fuego y agregó en forma de burla “Voy a matar a unos americanistas”, comentó el ciudadano que ya ha sido identificado como Diego “R”.

De ese modo, los castigos podrían ser económicos o una suspensión y veto del estadio por lo ocurrido en las butacas del inmueble al sur de la ciudad. Se espera que las instituciones hagan pública la información y cumplan con el castigo instituido por la federación mexicana. El América ganó 2 a 0 a los Pumas de la UNAM en la j12 del A2021 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Con respecto al tema futbolístico, las Águilas del América visitarán en la jornada 13 al Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras. Los cremas se mantienen en la primera posición de la tabla general con 25 unidades luego de doce cotejos.

Mientras que los Pumas de la UNAM recibirán en el Estadio Olímpico a los Bravos de Juárez que vienen de ganarle a los Rayados de Monterrey. Los felinos no levantan el paso y se sitúan en el decimoséptimo peldaño con ocho unidades.

El estratega universitario, Andrés Lillini, luego de que su equipo cayó ante su acérrimo rival capitalino, declaró que su motivación aún no termina “Mi discurso aún no se agota, los jugadores me creen” aseveró el argentino en rueda de prensa. El timonel llegó como bombero, luego de la renuncia de Michel González a días de comenzar el Torneo Guardianes 2020.

Fuente: Infobae