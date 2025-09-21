América rescató empate y terminó con racha de Rayados; Martial debutó en la Liga MX

Una brutal reacción del América, en siete minutos, les valió para rescatar un espectacular empate frente a unos Rayados que vieron amargado no sólo el debut de Anthony Martial, sino también su racha de siete triunfos al hilo.

Los goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez, pasado el minuto 80’, resultaron ser un balde de agua fría para los euro-regios, que cumplieron con un primer tiempo por nota, pero que se tiraron metros atrás para la segunda mitad y lo terminaron pagando carísimo con el 2-2 final en un Gigante de Acero pletórico.

Anthony Martial, el flamante y polémico fichaje francés de Monterrey, vio sus primeros minutos en la Liga MX, pero estos fueron eclipsados por el juegazo que se mandó su compatriota Allan Saint-Maximin, el mejor futbolista de las Águilas dentro del terreno de juego.

¡FIDALGO Y MAXIMIN CAMBIARON EL PARTIDO!

Ya para la segunda parte, Andre Jardine hizo entrar a Álvaro Fidalgo y de inmediato cambió el partido. América fue punzante, pero nada le resultaba hasta que aprovechó una falla de Rayados en la salida y Rodrigo Aguirre anotó al 81’.

Siete minutos más tarde, Ramón Juárez venció a Sergio Ramos es el salto al disputar un tiro de esquina y empató el partido con un cabezazo para el 2-2.

Con el partido empatado, Domenec Torrent hizo debutar a Anthony Martial, el francés tuvo algunas opciones para ocasionar peligro, pero decidió mal y las vio esfumarse, terminando el partido con empate.

Con información de FoxSports