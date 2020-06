“América no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa”: Federico Viñas

Federico Viñas no tiene prisa por ir al futbol de Europa, pues actualmente se encuentra feliz como jugador de América, equipo que aseguró no tiene nada que envidiarle a los equipos del Viejo Continente.

En conferencia de prensa, el delantero charrúa aseguró que se encuentra muy feliz en el Club de Coapa, por lo que no se preocupa en su futuro en Europa, el cual sabe llegará tarde o temprano si sigue haciendo bien su trabajo.

“Estoy muy feliz acá, no pienso en Europa. América no tiene nada que envidiarle a los equipos de Europa y por ahora me enfoco acá y si llega algún día Europa, tendrá que llegar”

Federico Viñas.

Viñas, quien acaba de ser comprado por las Águilas, habló sobre el cariño que se ha ganado por parte de la afición azulcrema, que prácticamente no lo conocía cuando llegó de Juventud Las Piedras de su natal Uruguay.

“Sí, en eso tienen razón. Se agarraron mucho cariño conmigo y yo trato de agradecerlo en la cancha con muchos esfuerzos. Sé que será cada vez más difícil porque los rivales ya me conocen pero trabajando duro yo creo que se puede sacar el mayor rendimiento”

Viñas no piensa en la Selección de Uruguay… aún

Sobre cuál es su próximo objetivo, Viñas reiteró que primero quiere consolidarse y ayudar al América a ganar títulos, por lo que ahora tampoco su mente se encuentra en un posible llamado a la Selección de Uruguay, además porque hay muy buenos delanteros actualmente que tienen un lugar antes que él.

“Quiero dar mi mejor rendimiento, tratar de ayudar con goles y con lo que pueda aportar, buscaré mi mejor rendimiento para ayudar al equipo. Por ahora no pienso en la selección, creo que hay demasiados delanteros buenos en la mayor y creo que eso llegará en su mejor tiempo”

Fuente: SDP