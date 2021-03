América humilló a Chivas en el Clásico y Henry Martin se ‘vistió’ del Cuau

Las Chivas hablaron fuera de la cancha, el América adentro de ella y por eso el Clásico Nacional se pintó de azulcrema, pues las Águilas confirmaron su gran momento y golearon 3-0 al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

Esta vez no fue Cuauhtémoc Blanco, sino Henry Martín el villano del Guadalajara, el delantero azulcrema les hizo un doblete y en ambos festejó como el exjugador del América; la cuenta la cerró Sebastián Córdova.

El Guadalajara no puede hacer un partido perfecto, le hacen gol cada jornada y muchos de ellos van acompañados de errores defensivos; contra las Águilas de Santiago Solari no fue la excepción y los tapatíos recibieron un golpe muy duro. Ante poco más de 10 mil aficionados que ingresaron al Akron, Chivas notó que no quería ganarle al acérrimo rival, pero ofreció muy poco y dejó que las Águilas fueran mejor y se mantengan en el segundo lugar del Guard1anes 2021.

Chivas falló y Henry les hizo doblete

El América no la pasó nada mal, un primer tiempo donde mantuvo la posesión, marcó tiempos y su grandeza le dio para salir adelante. Chivas comenzó atacando, antes del minuto 2 tuvo su única aproximación en el primer tiempo, cuando Uriel Antuna lanzó un centro al área, Jesús Angulo la ganó, se metió entre 2 americanistas y disparó por un lado en un “penal en movimiento”.

América con el balón en posesión tuvo la más clara antes del gol al 27’ cuando Álvaro Fidalgo voló su disparo. Antes del descanso, América golpeó duro y se fue arriba en el marcador, ya que al 45’, Henry Martin mandó a guardar el balón de cabeza en un centro de Richard Sánchez; el yucateco festejó al puro estilo de Cuauhtémoc Blanco.

En la segunda parte, las Águilas dieron el primer aviso con un cabezazo de Sebastián Cáceres por un lado.

Después, Henry Martin dejó ir el doblete al 62’ al volar su disparo en una jugada que parecía gol cantado, y fue hasta el 67’ cuando el Guadalajara reaccionó con un remate de Ángel Zaldívar que pasó cerca.

El duelo se complicó más para Chivas al 72’, Miguel Ponce vio la roja por una entrada criminal sobre Leonardo Suárez. Al 72’, Martin hizo el 2-0 con otro remate de cabeza para liquidar al Rebaño Sagrado y volvió a festejar como el Cuau, ahora clavando banderillas.

Todavía, los capitalinos hicieron el tercero al 78’ por conducto de Sebastián Córdova, quien aprovechó la tibieza en la marca, se paró frente a Raúl Gudiño, le quedó el rebote y entró caminando para hacer el 3-0. A cinco minutos del final, Pedro Aquino intentó su gol y el volante azulcrema disparó a las manos de Gudiño.

En la parte final, el América parecía en entrenamiento, intentó el cuarto en una serie de varios pases y no les salió, pero no necesitó de más, pues se llevó el Clásico Nacional, el orgullo y 3 puntos más que valiosos.

