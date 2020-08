América con cinco ausencias de cara al duelo ante Xolos

Las lesiones no dejan a América y aparte de las ausencias conocidas de Emanuel Aguilera y Andrés Ibargüen, Miguel Herrera confirmó que Leo Suárez y Giovani dos Santos tampoco serán tomados en cuenta para recibir a Xolos de Tijuana en la segunda jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Ni Leo (Suárez), ni Gio (dos Santos) van a estar listos, trabajaron aparte del grupo y no hicieron futbol, prefiero no arriesgarlos. Cuando el doctor y los terapeutas me los entreguen es porque están listos para la competencia; no queremos perder jugadores, ya con lo de Ibargüen estamos y vamos a llevarlos lo mejor posible”, manifestó.