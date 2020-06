Amanda Nunes habla de su retirada definitiva de la UFC

Amanda Nunes logró el 6 de junio retener el cinturón mundial del peso pluma dentro del UFC 250. Se impuso por decisión unánime a Felicia Spencer y se convirtió en la primera campeona simultánea de la UFC con al menos una defensa exitosa de cada uno de sus títulos.

Tras esa pelea, Nunes tiene previsto parar en 2020 con la intención de convertirse en madre con su prometida Nina Ansaroff. Pero ahora no descarta poner fin a su carrera. Así lo desveló en el programa de televisión brasileño Esporte Espatacular: “Estoy en un momento en que puedo retirarme y estoy en un momento en que puedo pelear. Estoy bien. No hay nada más que hacer en este momento en la división… Puedo seguir con mi vida, tal vez dar un nuevo paso, tal vez encontrar nuevos talentos, ayudar a algunas chicas allí … tal vez ser entrenadora también”, explicó.

Dana White, presidente de la UFC, admitió después de la pelea de Amanda con Spener que no se sorprendería de ver a Nunes colgar sus guantes. White no se mostró muy interesado en ver una tercera pelea de Nunes con un título en juego, esta vez, frente a la campeona de peso mosca Valentina Shevchenko.”Si me retiro ahora, la UFC me dará todo el apoyo que necesito para seguir teniendo mi dinero y mi trabajo “, dijo Nunes.

Información de: MARCA