Alexis Vega se perderá las dos últimas jornadas del Apertura 2025 por lesión

Alexis Vega, capitán de Toluca, se perderá por lesión las últimas dos jornadas del Apertura 2025 con la esperanza de que esté listo para la Liguilla, así lo dio a conocer Antonio Mohamed después del empate 2-2 contra Pachuca, partido en el que el ‘10’ de los diablos fue duda tras una dolencia posterior al duelo contra Tijuana, pero jugó y salió en el carrito de asistencias por una molestia muscular.

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto. Y con respecto a la cancha, no voy a dar una opinión, obviamente, que el equipo sintió el cansancio hoy, pero bueno, es el torneo y hay que adaptarse, no hay que poner ningún tipo de excusa”, declaró Antonio Mohamed en conferencia de prensa posterior al duelo contra Pachuca.

La jugada se presentó al minuto 73, momento en el Alexis Vega, pegado a la banda izquierda, buscó desbordar ante la marca de Sergio Barreto. Sin embargo, en el camino, el capitán de Toluca se detuvo, se llevó la mano a la zona posterior de su muslo izquierdo para después pedirle su cambio a Antonio Mohamed.