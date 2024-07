Alexa Moreno, fuera de la final en salto de caballo, queda como primera reserva

Alexa Moreno quedó oficialmente fuera de la clasificación para la Final de salto de caballo en Juegos Olímpicos, agregando otro día para el olvido en su participación en París 2024.

La originaria de Mexicali, Baja California, finalizó su participación (Bercy Arena) en su aparato estelar, con una puntuación de 13.949, insuficiente después de apenas dos subdivisiones en clasificación all-around de la gimnasia artística; así, Moreno no podrá mejorar su mejor registro en unos Juegos, que logró en Tokio 2020 con un cuarto lugar histórico.

La competencia no fue como me hubiera gustado, pero disfruté París 2024: Alexa Moreno La gimnasta 🤸‍♀️ bajacaliforniana experimentó su tercera participación olímpica. 🇫🇷 👉 https://t.co/twL3B17tDG pic.twitter.com/yQgQOulIuL — CONADE (@CONADE) July 28, 2024

De esta forma, Alexa Moreno solo estaría en la Final si alguna de las ocho clasificadas sufre algún percance que comprometa su participación, ya que quedó como primera reserva.

“Estoy un poco frustrada; no me ha gustado cómo he realizado mis dos saltos. Cuando estaba en el aire, me concentraba mucho en el aterrizaje y en colocar bien los pies, porque pensaba que iba a morir”, declaró tras su actuación.

Alexa Moreno admitió que estaba muy nerviosa y que, durante esta temporada, había tenido problemas para ejecutar su segundo salto: “Mi preparación no fue tan buena como las dos veces anteriores (Río 2016, Tokio 2020); no hice tantas repeticiones en los entrenamientos como suelo hacer debido a mi operación (de rodilla) en noviembre del año pasado”, añadió.

Alexa Moreno compitió a primera hora del domingo 28 de julio (hora del centro de Méxco) y apeló al resto de la jornada para que los resultados de sus rivales la favorecieran, pero no se dio y acabó a solo 50 milésimas de la plaza.

La clasificación, de esta forma, quedó de la siguiente manera, con la estrella Simone Biles a la cabeza:

15.300: Simone Biles

14.683: Rebeca Andrade

14.433: Jade Carey

14.216: Jordan Chiles

14.183: Yeo Seo-jeong

14.183: An Chang-ok

14.166: Shallon Olsen

14.000: Ellie Black

13.999: Valentina Georgieva

13.949: Alexa Moreno (RESERVA)

Con información de FoxSports