Alexa Moreno clasificó a la final de salto de caballo en Tokio 2020

Alexa Moreno, la gimnasta mexicana de 26 años pasó a la final de salto de caballo tras lograr una puntuación de 14.633 en el clasificatorio individual, en la subdivisión 5 de la Gimnasia Artística femenil.

Con el séptimo lugar en su debut, la mexicana clasificó para la final con lo que buscará un lugar en el podio y ser la segunda mexicana en avanzar hacia una final en esta categoría.

El primer salto de Alexa fue hecho con gran determinación, con una buena salida lo que hizo que los jueces le dieran una calificación de 14.833, aunque para el segundo salto, la salida no fue la mejor y obtuvo 14.433 puntos.

Tras ocupar el lugar 58 en barras asimétricas con 12.566 puntos, la bajacaliforniana salió a cumplir con su participación con los demás aparatos: En la viga quedó en el lugar 79 con 11.066 y en el 57 en el suelo peldaño con 12.33 de puntuación.

Será el próximo 1 de agosto cuando la mexicana salga a disputar las medallas en salto de caballo, en donde también estará la estadounidense, Simone Biles.

Moreno, logró superar lo hecho eN Río de Janeiro 2016, pues su mejor resultado fue en el sitio 12 en este tipo de salto.

En esta edición, la apuesta de la gimnasta fue en ese mismo aparato, en donde ha logrado medallas internacionales como el bronce en el Campeonato Mundial de Doha 2018 y el bronce en la Copa del Mundo de Bakú en 2019.

La mexicana tendrá que conservarse entre las nueve primeras para pasar a la final de salto, ya que en el All Around no logró clasificar.