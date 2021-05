Alerta en el Tottenham, Harry Kane desea salir

El delantero estrella del Tottenham, Harry Kane, ha comunicado a su club que quiere marcharse al término de la presente temporada, publicó este lunes Sky Sports.

Según este medio, el internacional inglés está descontento de la falta de progresión deportiva de los ‘Spurs’ esta temporada y está dispuesto a abandonar la entidad, diez años después de haber debutado como profesional.

Kane, de 27 años y al que le quedan tres de contrato con el Tottenham, desearía resolver su situación antes del inicio de la Eurocopa (11 de junio).

Manchester City, Manchester United o Chelsea podrían ser alguno de los destinos del delantero, autor de 32 goles esta temporada, contando todas las competiciones.

En el caso de abandonar la Premier League, Kane podría recalar en el Real Madrid o en el París Saint-Germain, entrenado por Mauricio Pochettino, el que fue si técnico en los ‘Spurs’.

Kane, formado en el Tottenham, ha anotado 220 goles en 334 partidos con el club del norte de Londres.

El jugador ha manifestado en varias ocasiones su deseo de ganar títulos, pero aún no se ha estrenado con el Tottenham, con el que disputó la final de la Liga de Campeones en 2019 (perdida contra el Liverpool).

El contexto actual no es favorable para el Tottenham, que no tiene aún entrenador para la próxima temporada (tras el cese de José Mourinho el mes pasado) y que no disputará la Liga de Campeones.

