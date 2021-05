Albert Pujols se une oficialmente a los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles completaron este lunes la firma del astro dominicano Albert Pujols, el futuro miembro del Salón de la Fama que se une a los campeones de la Serie Mundial de beisbol en un contrato de un año después de su salida de los Angelinos.

Primero me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado de jugar este deporte. Si bien no es así cómo pensé que terminaría mi tiempo en Anaheim, estoy realmente agradecido por los recuerdos y las amistades creadas en los últimos 10 años”, dijo Pujols en un mensaje colgado en sus cuentas de redes sociales.