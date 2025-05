Aguirre, con problemas en el armado del Tri para la Copa Oro

Ciudad de México. Javier Aguirre, seleccionador nacional de México, vislumbra como un desafío el armado de la convocatoria para jugar la Copa Oro 2025. En la lista preliminar de 60 elementos presentada ante Concacaf, hay jugadores que siguen en competencia con sus clubes y deben de disputar finales rumbo al Mundial de Clubes, como en el caso de Cruz Azul y América.

En una conferencia virtual organizada por la confederación, El Vasco reconoce que su proceso avanza de forma lenta, pero con una señal definida.

“Vamos despacio, no a la velocidad que me gustaría, pero por el camino correcto”, acepta antes de dar los motivos de los ajustes en su planeación. “Me encantaría tener mayor cantidad de duelos de preparación o la certeza de que hay muchos más jugadores para elegir. Por supuesto que afecta, porque son tres clubes –Pachuca, Monterrey y, en caso de derrotar al LAFC en el repechaje, también el América-, no va a ser fácil”.

Con la conquista de la Liga de Naciones, Aguirre acepta que son el rival a vencer en la zona. Está al pendiente de los cambios que podrían darse si los equipos mexicanos que irán al Mundialito deciden reforzar su plantel con jugadores que ya tiene considerados en la lista preliminar, confiando que los futbolistas darán prioridad a la selección mexicana.

“Es cierto que hay una población de 60 jugadores y podríamos armar un equipo competitivo, pero también afectaría si alguno de ellos tres decide llevar a alguien de la lista”, advierte. “Entiendo que el jugador querrá priorizar a un año del Mundial estar en la selección nacional. Es la selección, repito, y el que quiera estar, estará».

En esta tercera etapa al frente del Tri, El Vasco registra una marca de cinco triunfos, un empate y una derrota en amistosos y la Liga de Naciones.

En la Copa Oro, el combinado mexicano se cruzará con el ex seleccionador Miguel Herrera, ahora en el banquillo de Costa Rica, un duelo que para Aguirre es atractivo en el plano emocional y deportivo. El ‘Piojo’ fue el técnico de México en el Mundial de Brasil 2014.

“Es un motivo de orgullo que Miguel (Herrera) esté haciendo una buena carrera fuera de México. A Miguel lo aprecio mucho, lo he enfrentado en Tigres y Monterrey y ahora en selección va a ser algo curioso”, subraya.

República Dominicana y Surinam serán los otros adversarios de México y Costa Rica en el Grupo A.