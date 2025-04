Agradece Tsunoda felicitación y apoyo de Checo Pérez

Yuki Tsunoda, quien debutará con Red Bull en el GP de Japón, reveló que Sergio Pérez lo felicitó cuando fue anunciado como como piloto de la escudería.

«Recibí un mensaje de Pierre (Gasly) queriendo hablarme de su experiencia en Red Bull, ya saben, de las cosas que tuvo que haber hecho en su paso por este equipo. Y eso, quería compartirme algunas ideas que pudieran funcionarme en las próximas carreras, así que fue muy gentil al decirme algunos consejos.

«Checo Pérez también se unió a los que me felicitaron, como muchos de la familia de Red Bull, que me mandaron mensajes de apoyo. Pero ellos dos me han demostrado un apoyo muy grande, así que lo agradezco mucho y tienen todo mi respeto», finalizó.El japonés, que tomó el lugar de Liam Lawson, quien volvió a Racing Bulls tras dos carreras en la temporada, contó que el primero en hablarle fue el jefe del equipo, Christian Horner, aunque el asesor Helmut Marko no se ha comunicado con él.

«La primera llamada que recibí fue de Christian Horner justo después de China, que tal vez debería estar preparado por si las cosas cambiaban, supongo que fue el martes o algo así», reveló Tsunoda.

Información tomada de Agencia Reforma