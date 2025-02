Aficionados se quejan por transmisión en la que Televisa se mofa

El canal TUDN, de Televisa, grabó sin su consentimiento a dos aficionados de Pumas durante un partido para editar y difundir un video donde se mofa de ellos por sus gestos y aspecto físico, lo cual desató ciberacoso contra ambos seguidores.

“Nos sentimos agraviados pues nos grabaron sin nuestro consentimiento y en el video sobrepusieron diálogos que son denigrantes. Hemos sido víctimas de burlas por todo esto. Amigos, vecinos y gente en redes sociales se mofan ahora de nosotros por el video (editado)”, dijo Cristian, uno de los aficionados que aparece en las imágenes difundidas por Televisa.

En el video, grabado durante el clásico capitalino entre Pumas y América, la televisora se burla de ciertos gestos y ademanes que hace Cristian. La cápsula fue transmitida tanto por señal de televisión como en redes sociales, donde se hizo viral.

Cristian señaló que la mofa es aún más hiriente, pues tiene un problema de la vista por el cual debe entrecerrar los ojos para poder enfocar mejor en lugares con un exceso de luz.

“Tengo un problema en la córnea. Hace tiempo tenía hipermetropía y astigmatismo. Me operaron, pero por ciertas situaciones quedé mal. Mi córnea quedó dañada, ahora ya no me pueden volver a intervenir. En lugares con mucha luz artificial me cuesta enfocar, por eso hago esos gestos”, detalló.

Cristian y Alejandra, quienes aparecen en el video, también lamentaron que la televisora utiliza-ra su imagen para recrear la his-toria de una pareja, cuando desconocen si la relación entre ellos es sólo de amigos.

Exigen disculpas

“Es muy agresivo lo que ponen. No tienen conocimiento de quiénes somos, a qué nos dedicamos, en qué situación nos encontramos. Y ellos dan por hecho ciertas cosas que sí violentan mucho nuestra situación personal”, dijeron.

–¿Pedirán que Televisa baje el video de sus redes sociales y ofrezca una disculpa pública?

–Pediríamos una disculpa pública, pues ya hay una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, detalló Alejandra.

El video que ha afectado a Cristian y a Alejandra es parte de las cápsulas de “humor” que suele realizar la televisora después de cada partido, en las cuales hacen tomas de seguidores (sin avisarles) y editan la situación para burlarse de ellos. Otras empresas como Tv Azteca, también suelen grabar a los aficionados en circunstancias comprometedoras sin su consentimiento.

Hace unos meses, un seguidor del América enfrentó también ciberacoso debido a que usuarios de redes sociales retomaron su imagen de una transmisión de Tv Azteca para convertirlo en meme.

En varias ocasiones, las imágenes que transmiten las televisoras de algunas aficionadas mujeres también se hacen virales debido a que usuarios de redes sociales piden revelar sus cuentas de Instagram para contactarlas sin su consentimiento.

La grabación y edición de los videos de los seguidores por parte de las televisoras se realiza aun cuando la propia Federación Mexicana de Futbol ha creado protocolos para evitar los casos de violencia hacia las jugadoras y jugadores, así como para erradicar gritos y actos discriminatorios en los estadios.