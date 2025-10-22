Aficionados del Galatasaray muestran apoyo a Palestina en partido de Champions

Ciudad de México. Aficionados del equipo turco Galatasaray, mostraron una pancarta gigante en apoyo a Palestina con la frase «Stop the genocide!» (¡Alto al Genocidio!), en la victoria 3-1 ante el Bodo/Glimt en un duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Campeones de la UEFA.

En el estadio Rams Park, los fanáticos armaron un mosaico con los colores de la bandera de Palestina cuando los jugadores entraban al campo con la leyenda de “Alto al Genocidio” en señal de protesta debido a los constantes ataques israelís a la franja de Gaza.

Incluso el propio club turco publicó en sus redes sociales la imagen del mosaico en apoyo al pueblo palestino con el hashtag #FreePalestine. Así, el Galatasaray se suma a los equipos como el Athletic de Bilbao y el PSG que han mostrado de manera pública su repudio al genocidio en Gaza.

En el juego de este miércoles, el Galatasaray se impuso con doblete de Victor Osimhen (3 y 33), así como con un tanto de Yunus Akgun (60).

En otro juego de esta jornada de la Champions League, el Athletic de Bilbao se impuso 3-1 al Qarabag en el estadio San Mamés, recinto donde hace unas semanas el plantel vasco también mostró su solidaridad con Palestina al realizar un homenaje a las víctimas del genocidio.