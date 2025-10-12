Aficionados del América celebran 109 años del club con eufórica fiesta en el Azteca

El americanismo volvió a demostrar su pasión inquebrantable. Este 12 de octubre de 2025, los seguidores del América se congregaron a las afueras del Estadio Azteca para festejar los 109 años de historia de la institución más ganadora del futbol mexicano. Con cánticos, banderas y bengalas, los aficionados azulcremas rindieron homenaje a un equipo que marcó generaciones y que continúa escribiendo capítulos dorados en la Liga MX.

El ambiente en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula fue de auténtica celebración; los fanáticos expresaron su orgullo por pertenecer a un club que, desde su fundación en 1916, forjó una de las trayectorias más exitosas y emblemáticas del futbol nacional. El América es el máximo campeón de la Liga MX y de la Concacaf, un legado que se reflejó en la devoción de su afición, considerada la más numerosa y apasionada del país.

Los hinchas azulcremas, fieles a su costumbre, demostraron que el americanismo no se limita a los partidos. Su entrega y orgullo se extienden más allá de la cancha, en cada reunión, en cada cántico y en cada historia que ha acompañado a la escuadra desde sus orígenes.

América, una historia de gloria que comenzó en 1916

El Club América fue fundado en la Ciudad de México por un grupo de jóvenes encabezados por Rafael Garza Gutiérrez y Germán Núñez Cortina, quienes unieron a los equipos Récord y Colón para dar vida a una nueva institución. La fecha de creación, 12 de octubre de 1916, fue elegida por coincidir con el Descubrimiento de América, de donde surgió el nombre del equipo.

Desde entonces, las Águilas construyeron una historia llena de éxitos y símbolos que representan orgullo y tradición. En más de un siglo de existencia, el América levantó una colección de títulos sin precedentes en el futbol mexicano:

16 campeonatos de Liga MX

6 Copas MX

7 Campeón de Campeones

1 Supercopa de Liga MX

1 Copa Challenger

7 títulos de la Concachampions

2 Copas Interamericanas

1 Copa Gigantes de Concacaf

El último título de liga llegó en el Apertura 2024, reafirmando su dominio histórico en el balompié nacional. Detrás de las Águilas se encuentran las Chivas, con 12 campeonatos, una rivalidad que sigue siendo el eje del balompié tricolor.

El aniversario llegó justo en la antesala de un nuevo capítulo del Clásico Joven, donde América enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 13 del Apertura 2025. El duelo se disputará el sábado 18 de octubre, a las 21:05 horas (centro de México), en el estadio de Ciudad Universitaria, escenario temporal del equipo cementero.

La fiesta a las afueras del Estadio Azteca fue una muestra más de que el amor por las Águilas trasciende generaciones. A 109 años de su fundación, el América presume una historia gloriosa y un presente que mantiene viva la llama de su grandeza.

Con información de FoxSports