Aficionado señalado por acoso a jugadora del Houston Dash denuncia amenazas de muerte

El aficionado señalado de tocar un seno de la futbolista Sofía Huerta denunció que ha recibido amenazas de muerte en redes sociales e indicó que la acción fue de manera involuntaria.

David “N” dijo en entrevista para el programa de radio RG La Deportiva, que jamás fue su intención tocar a la futbolista y mencionó que no vio donde su puso su mano al momento de tomarse la fotografía.

“No fue mi intención. Sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano. La mirada la tenía en mi celular. No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. Soy padre de familia. Se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo”, dijo.

David “N” aseguró que luego de la difusión de las imágenes ha recibido amenazas en Facebook y Whatsapp. Además, su familia también ha sido acosada.

“A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física. Tengo temor. Ya tienen mi Whatsapp y me ponen mensajes amenazantes”.

Tras los hechos, el aficionado fue vetado de por vida de las instalaciones de los Tigres, además de los partidos de la rama femenil y varonil.

El pasado 6 de octubre, al finalizar el encuentro entre los equipos femeniles Tigres y el Houston Dash, las jugadoras de ambos equipos se tomaron un tiempo para convivir con la afición, acto que terminó con un mal sabor de boca para Sofía Huerta quien fue acosada por un sujeto que se encontraba en la tribuna.

Las fotografías del momento en el que el sujeto toca el seno de la futbolista fueron compartidas en Twitter por la cuenta @futfemenilmx.

Fuente: Sin Embargo