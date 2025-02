Adrian Newey reveló cómo ‘la inexperiencia’ en ingenieros de Red Bull afectó principalmente a Checo Pérez

Con su cuarto título consecutivo de campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen y Red Bull respiraron aliviados; el piloto neerlandés vivió un año tormentoso, con la competencia cada vez más fuerte y su monoplaza perdiendo velocidad, una situación que le dio el empujón final a Sergio Pérez, quien dejó al equipo para 2025.

Pero ese performance de Checo con el RB20 lo advirtió Adrian Newey antes de dejar Milton Keynes; el ingeniero y gurú de la F1 hizo las maletas y viajó a Aston Martin, donde ahora compartirá equipo con Lance Stroll y el bicampeón Fernando Alonso.

ADRIAN NEWEY VIO VENIR LOS PROBLEMAS EN RED BUL QUE AFECTARON A CHECO

En entrevista con Auto Motor und Sport, Adrian Newey reveló cómo Red Bull decidió continuar con el desarrollo del RB20, pese a que se percató que el rumbo estaba afectando el manejo de Max Verstappen y Sergio Pérez.

“Por lo que pude ver, el coche ya estaba (2024), y a través de las últimas etapas de 2023 también diría, empezando a ser más difícil de conducir; y, por supuesto, eso se adapta a Max, que podía manejar eso. No se adaptaba a él, pero podía manejarlo: Checo no podía”, aseguró Newey, dando un panorama más cercano al cambio de resultados del mexicano, con sus podios en las primeras carreras y el desastre al final de la temporada.

“Así que comenzó también a través de 2023 a verse más una diferencia en el rendimiento entre los compañeros de equipo, Max y Checo; eso se mantuvo en la primera parte de 2024, pero el coche era todavía lo suficientemente rápido como para ser capaz de hacer frente a ello”.

Y así lo patentó el tetracampeón neerlandés, un volante llamado a hacer historia en el deporte motor, pero no así con las condiciones del mexicano, un trazo en Milton Keynes que no cambiaron, pese a la visión de Newey, quien atribuyó ese camino a la “inexperiencia” de quienes tomaron el relevo de su labor.

“Es algo que empezaba a preocuparme, pero no a mucha gente de la organización; y, por lo que puedo ver desde fuera, pero no sé, los chicos de Red Bull, esto no es una crítica, pero creo que simplemente, tal vez por falta de experiencia, siguieron en la misma dirección. Y el problema se hizo más y más agudo hasta el punto de que incluso a Max le resultaba difícil conducir”.

Mad Max no tenía antes rival, pero en 2024 sí. En 2023 rompió récords y en 2024 mantuvo su corona en Las Vegas, es cierto, pero en un año donde su dominio fue mucho menos aplastante, incluido el bajón lapidario para Checo Pérez: De ser subcampeón de pilotos a quedarse sin equipo en 2025.

