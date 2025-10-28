Adiós prematuro en París: Carlos Alcaraz queda fuera del Masters 1000

París. El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado este martes en su debut en el Masters 1000 de París a manos del británico Cameron Norrie (31º), que se impuso en tres sets 4-6, 6-3, 6-4 en la segunda ronda del torneo francés.

El español, de 22 años, se despidió prematuramente del torneo parisino en pista cubierta antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones —octavos en 2024 y segunda ronda en 2023— y nunca pasó de cuartos de final (2022).

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre, tras su título en el ATP 500 de Tokio.

«Estoy muy decepcionado con mi nivel de hoy», declaró Alcaraz. «Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros, pero hoy, incluso en el primer set, que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice».

El campeón este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados (54) antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.

Esta derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono en el tenis mundial, siempre y cuando el italiano gane el torneo parisino.

Cameron Norrie, de 30 años, se enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (29º) y Valentin Vacherot (40º), previsto el miércoles en la pista central de La Défense Arena.

El británico afirmó que esa victoria fue probablemente «la número uno» en importancia de su carrera.

«He trabajado muy duro este año, así que es genial conseguir una victoria como esta para que todo haya valido la pena», añadió el ex número ocho del mundo.