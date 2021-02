Adalid Maganda denuncia discriminación en la Comisión de Árbitros

A 13 días de haber sido despedido nuevamente de la Comisión de Árbitros, el silbante guerrerense Adalid Maganda, acudió a la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) para reabrir el caso que había iniciado en 2018 cuando fue cesado por primera vez y al igual que ahora, denunció haber sido discriminado por algunos miembros de la Comisión, principalmente por el presidente Arturo Brizio Carter.

En aquella ocasión, Maganda terminó recuperando su trabajo, sin embargo, esta vez estaría dispuesto a llegar a un acuerdo económico y terminar su relación laboral.

“Yo buscaba la reincorporación, si se dan las cosas porque mi pasión es el arbitraje, si hay un cambio en la Comisión (salida de Brizio) yo regresaría o si no que me finiquiten conforme a lo que les dan a los árbitros cuando los retiran, no más, porque ellos me ofrecían algo que no corresponde a lo establecido”, comentó Adalid, quien negó estar pidiendo seis millones de pesos como se llegó a mencionar.

Aunque de no alcanzar un arreglo, acepta que llevaría el caso hasta “las últimas instancias”, como la FIFA por ejemplo, desea que esto no sea necesario.

“Espero que en esta semana se comunique conmigo alguien de la Federación (Mexicana de Futbol) para arreglar las cosas, ya no quiero estar involucrado en cosas que dañen mi imagen y su imagen. Ojalá lleguemos a un acuerdo, que nos pongamos en contacto porque esto es desgastante, para mi salud, para la salud de mi familia”, señaló en entrevista.

Cabe destacar que una de las razones que dieron para justificar su destitución, fue “la baja calificación derivada del deficiente nivel en el manejo de partidos de Liga MX”.

“Yo no quiero salir mal con la Federación, yo quiero salir bien. Fueron 16 años que la Federación y yo tuvimos buena relación y no quiero que por una situación como esta, la Federación salga afectada, por una cuestión que la Comisión hizo. Yo quiero solucionar las cosas, no quiero que digan que yo soy el malo del cuento. Estamos dispuestos a dialogar”, añadió.