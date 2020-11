Acusan a médico de Maradona de homicidio culposo

El juez de garantías de San Isidro, Orlando Díaz, ordenó allanar la casa y el consultorio del neurocirujano Leopoldo Luque, quien se convirtió en el primer imputado de la investigación de las circunstancias de la muerte del legendario exfutbolista Diego Maradona.

Una fuente familiarizada con el asunto que prefirió mantener el anonimato declaró en exclusiva al medio La Nación que “si se confirman las irregularidades en la internación domiciliaria de Maradona se podría estar ante el delito de homicidio culposo“.

La Policía ya realizó diversos allanamientos en la casa y en la clínica privada del último médico del exjugador. Los investigadores buscaban historias clínicas, ordenadores, celulares y documentos de interés. Ahora tienen previsto determinar si hubo negligencia médica en las circunstancias que llevaron a la muerte del mítico futbolista.

El propio médico, a su vez, aseguró a los medios que “no hubo un error médico“.

“Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco que en un paciente como él es lo más común del mundo que muera así”, afirmó. Luque agregó que “sabe lo que hizo y cómo lo hizo con y por Diego hasta el último momento”.

“Hice lo mejor que se podía”, subrayó. Además, comparó al astro argentino con “un hijo rebelde”. “Diego necesitaba ayuda, pero no había forma de entrarle. Todo el tiempo podía decidir. Me echaba de su casa y me llamaba. Esa era nuestra relación”, confesó.

“El jueves fui a verlo y pasó lo que pasó siempre con Diego: cuando se pone mal, echa a todo el mundo”, concluyó el médico.

El giro en la investigación se produjo después de que las hijas del astro argentino, Dalma, Giannina y Jana, reclamaran a la Justicia averiguar los detalles del tratamiento que recibió su padre en sus últimas semanas de vida. Los investigadores buscan establecer si fue Luque el responsable de cuidar a Maradona y con qué frecuencia revisaba a su paciente. La supuesta falta de un desfibrilador en la casa del crac argentino también llamó la atención de investigaciones.

De acuerdo con el abogado de Maradona, Matías Morla, hubo una negligencia que pudo haber llevado a la muerte del exjugador argentino, y es que la ambulancia tardó más de media hora en llegar. En cuanto al propio futbolista, estuvo desatendido por los médicos durante más de 12 horas, afirmó Morla. No obstante, los vídeos del lugar de la tragedia muestran que al menos nueve ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimar a Maradona, aunque ya no se pudo hacer nada.

​El exjugador falleció el 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio en su casa a las afueras de Buenos Aires, donde se encontraba alojado desde que fuera dado de alta tras haber sido operado de un hematoma subdural en el cerebro. La repentina muerte de Maradona conmocionó al mundo. El velorio del legendario futbolista se celebró en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada. Fue enterrado en el cementerio Bella Vista al lado de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco.

Fuente: Sputnik