Acusan a fanáticos de Yankees de atacar a jugadores de los Astros

Los fanáticos de los Yankees siguen dando de qué hablar, antes de iniciar el juego 4 de la Serie de Campeonato entre Astros y Yankees, un sector de la tribuna que se encontraba detrás del bullpen visitante empezó a molestar al pitcher veterano Zack Greinke, quien a la postre sería el encargado de aperturar el cotejo por parte del equipo de Houston.

La fanaticada neoyorquina siempre se ha caracterizado por ser una de las más duras, siempre presionando fuerte a los equipos rivales. Pero aparentemente los guardias y policías que se encontraban en esa zona no toleraron a uno de los fans, que decidieron expulsarlo de Yankee Stadium.

El oficial no estuvo de acuerdo en la forma en que el aficionado molestaba a Greinke, quien se encontraba realizando pitcheos de calentamiento como de costumbre lo hacen los lanzadores.

El fanático maldijo a placer a Greinke, lanzó insultos sobre su madre, se burló de él y con cánticos muy ofensivos comenzaron a atacar y recordar las batallas que ha combatido el pitcher con relación a la ansiedad social y depresión. En ese preciso momento el oficial que resguardaba la zona tomó la decisión de sacar del estadio al fan de Yankees.

Después de esa acción, otros tres policías se esparcieron por las gradas de esa zona para vigilar el comportamiento de los demás aficionados, el oficial al mando les ordenó que el siguiente en molestar a los peloteros visitantes también lo expulsarían.

Todo parece indicar que todos esos insultos no hicieron efecto en Greinke, pues lanzó 4 ⅓ de entradas más que aceptable, en las que permitió únicamente 3 imparables y una carrera limpia, aunque no se adjudicó la victoria por no completar los cinco episodios legales, su equipo sacó la casta y doblegaron a los Yankees con marcador de 8-3 y están a un solo juego de obtener su pase a la Serie Mundial.