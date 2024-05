Acusan a Canelo de no querer noquear a Munguía

Canelo Álvarez sigue siendo el rey. El púgil jaliciense cumplió con los pronósticos y se llevó la victoria ante Jaime Munguía, con lo que el tapatío unifica los cinturones de la división de las 168 libras de la IBF, WBA, WBC y WBO del peso supermedio. Las tarjetas marcaron puntajes todos a favor del oriundo de Guadalajara, quien seguirá mandando en la categoría de los supermedios. Un triunfo incontestable, pero que no a todo el mundo le ha dejado un buen sabor de boca. El motivo, acusan al Canelo de no querer noquear a Munguía. «Aquí a Munguía estaba KO y se aprecia que Canelo lo jalo para que no cayera y no se viera mal hasta Munguia sabia, tomando ese respiro al recargarse de las cuerdas …», decía un usuario de la red social X.

Son muchas las voces que ponen en duda la forma de ganar del Canelo y que no comprenden el motivo por el que no mandó a la lona a Jaime Munguía cuando pudo hacerlo. «En el round 12 le perdona la segunda caída. Conecta el Canelo a Munguía, gira con él, lo detiene, le sujeta el rostro con el guante izquierdo y tenía para rematarlo y no lo hizo. Le sostiene el rostro sujetándolo para que no se cayera en lugar de rematar. Parece que lo sostiene y estoy seguro que algo le dice al oído izquierdo. Nadie habla de este detalle. Un acto de consideración de respeto de un mexicano a otro. Pudiste clavar a Munguía de forma definitiva y no lo hizo», decía la cuenta @JousinPalafox en X.

«Al término dl 12 round, Munguía pretende dar el abrazo d «se acabo la pelea» pero Canelo se hace el desentendido fingiendo rechazo. Otro detalle es que, al comienzo d los round nunca chocan los guantes, ni las veces que el referí detuvo la pelea lo hicieron, normalmente se hace» tuiteaba GioFran96040501.

Pelea contra Benavidez

Canlo ganó a Jaime Munguía, que perdió el invicto en la pela, tras esto, de inmediato los aficionados presentes en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se preguntaron quién será su próximo rival y el nombre de otro boxeador invicto apareció sobre la mesa: David Benavídez (28-0-0, 24 KO). Benavídez estuvo presente en las gradas para atestiguar el triunfo del tapatío, Canelo Álvarez y al finalizar la velada ambos compartieron miradas y gestos en los que se ‘retaron’ ante la posibilidad de una pelea entre ambos.