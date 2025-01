Acuerda club saudí Al-Hilal terminar contrato con Neymar

Río de Janeiro. El club saudí Al-Hilal anunció que llegó a un acuerdo con el delantero brasileño Neymar para terminar su contrato, el cual estaba previsto que expirara a mediados de año.

El club dijo en un comunicado publicado en X que “expresa su agradecimiento y aprecio a Neymar por lo que ha aportado durante su carrera con Al-Hilal”.

El jugador de 32 años disputó unos cuantos partidos con el club saudí después de unirse procedente del Paris Saint-Germain en agosto de 2023 por 90 millones de euros (94 millones de dólares).

Neymar estuvo fuera de las canchas más de un año debido a una lesión del ligamento anterior cruzado que sufrió jugando para Brasil, solo meses después de unirse a Al-Hilal.

La última aparición del brasileño con el club saudí fue en noviembre. Él mencionó en diferentes entrevistas que había dudas sobre si el entrenador Jorge Jesús contaría con él para el resto de la temporada.

Los agentes de Neymar no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Medios brasileños han informado que Neymar y su padre están interesados en volver a su club de origen, Santos, donde alcanzó fama nacional y sus primeras convocatorias con Brasil. También se ha vinculado a Neymar con Flamengo, el club más popular del país, donde Neymar dijo que le gustaría jugar.