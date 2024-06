¡Acostumbrado a la presión! Gobernador de Jalisco confesó que quiere dirigir a Chivas

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dejará su cargo a finales del 2024, por lo que ya piensa en las actividades que realizará cuando deje el mundo de la política y su futuro podría estar en las Chivas.

El Gobernador reveló que ya se está preparando para ser director técnico y uno de sus sueños sería convertirse en el estratega de las Chivas, equipo del cual es seguidor y se le ha visto en diversas ocasiones apoyándolas en el Estadio Akron.

Pablo Lemus será el nuevo gobernador de los jaliscienses a partir de diciembre del 2024, ya que el candidato de Movimiento Ciudadano se impuso en las elecciones del pasado 2 de junio.

Enrique Alfaro sueña con dirigir a las Chivas cuando deje la política

En una entrevista que tuvo con Adela Micha, el aún Gobernador de Jalisco confesó que uno de sus sueños es dirigir a las Chivas, ya que considera que tras dejar la política necesitará un trabajo donde sienta la misma presión.

“Si no tengo una dosis de adrenalina adicional me voy a volver loco y el futbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión y estoy estudiando para ser entrenador…” fueron las palabras de Enrique Alfaro en la entrevista con la periodista mexicana.

El político también reveló que actualmente está realizando un curso de la Asociación de Futbol Argentino para certificarse como estratega y mencionó que seguirá preparándose para que, en caso de que algún día se le presente una oportunidad, cuente con las herramientas para asumir un cargo.

También reconoció que platicó con Amaury Vergara tras la salida de Fernando Hierro del Rebaño Sagrado.

¿Qué jugadores podrían llegar a Chivas para el Apertura 2024?

Si bien Enrique Alfaro sueña con ser el estratega de las Chivas, dicho puesto está ocupado actualmente por Fernando Gago y el argentino ya prepara el plantel con el que encarará el Apertura 2024.

Jordi Cortizo sería uno de sus principales objetivos en esta ventana de transferencias, ya que el Rebaño Sagrado estaría buscando un armador y el seleccionado mexicano sería del agrado del estratega.

Otro jugador que podría llegar al equipo rojiblanco es Luca Martínez Dupuy, jugador mexicoargentino que forma parte de la Selección Mexicana Sub-23.