Acaba Diego Forlán en el hospital con tres costillas rotas

El ex internacional uruguayo Diego Forlán se fracturó tres costillas cuando jugaba un partido de futbol de la Liga Universitaria de Deportes, donde juega para el club Old Boys en la categoría para mayores de 40 años.

Según informó la prensa local, Forlán se lesionó el sábado en el Clásico entre Old Boys y Old Christians, que se saldó con triunfo 4-1 del conjunto en el que se desempeña desde el año 2022 quien fuera elegido mejor jugador del Mundial Sudáfrica 2010.

Asimismo, detalló que Forlán también sufrió un “pequeño neumotorax” y estará ingresado en el centro hospitalario hasta el martes 21 de octubre.

Nacido en Montevideo en 1979, el exfutbolista profesional se retiró de la actividad en agosto de 2019.

Forlán tuvo una extensa y galardonada carrera que incluye a grandes equipos como el argentino Independiente, los españoles Atlético de Madrid y Villarreal, Manchester United o Peñarol.

Ganador de títulos individuales como el de máximo goleador de la Liga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005, el uruguayo dejó un legado para el futbol local y sudamericano.

Tras su retiro, Old Boys & Old Girls Club le dio la bienvenida en el año 2022.

Asimismo, el pasado año Forlán disputó su primer encuentro profesional en el tenis durante su participación en el Challenger de Montevideo.