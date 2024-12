Abren exposición multimedia en honor a Diego Maradona

Buenos Aires. Diego Maradona, con la camiseta albiceleste, surge desde la penumbra: es un holograma que, recreando la voz del ídolo, invita a iniciar el recorrido por la exposición multimedia «Diego eterno», que abrió esta semana en Buenos Aires y homenajea la vida de Maradona dentro y fuera de las canchas.

Camisetas, pelotas, fotografías y videos con sus jugadas y declaraciones se suceden a lo largo de los 800 metros cuadrados de la muestra, que incluye recreaciones de espacios icónicos en la trayectoria del astro, realidad virtual y hasta un espacio para jugar al futbol.

«Estar en la muestra es estar con Diego, y creo que el nombre lo define, es eterno», dice a la AFP Daniel Arcucci, biógrafo de Maradona, tras recorrer la muestra: «Si hablamos de un personaje que tiene eternidad es Maradona, sigue viviendo y sigue contándonos cosas», comenta.

Entre los espacios recreados se encuentra la cocina de la casa de su infancia en la humilde Villa Fiorito de Lanús, en Buenos Aires, y el vestuario del Estadio Azteca en el que la selección argentina festejó el campeonato del mundo de México 1986.

Una sección de la exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2025, está dedicada al icónico partido de cuartos de final de aquel certamen ante Inglaterra, e incluye una experiencia inmersiva que recrea el «gol del siglo» de Maradona visto desde la perspectiva del «10».

A lo largo del recorrido, se suceden en las paredes y las pantallas algunas de las frases más recordadas de Maradona desde «yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha» hasta «llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana».

En otro recinto, se agrupan fotos del futbolista junto a otras grandes figuras, desde artistas como Queen y Oasis a deportistas como Pelé o Roger Federer; y también hay un espacio que reúne sus fotos con políticos como Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva, además de varios presidentes argentinos.

Memorial

Muchos de los objetos exhibidos en «Diego eterno» son patrimonio de la Fundación Maradona, lanzada en octubre por los hijos del astro para «honrar y preservar su legado».

La fundación está llevando adelante la construcción del «M10 Memorial», un mausoleo en el centro de Buenos Aires, adonde serán trasladados los restos de Diego Maradona, y que podrá ser visitado por el público en general.

La apertura del mausoleo, que tendrá unos mil metros cuadrados y podrá recibir un millón de visitantes al año, está prevista para 2025.

A principios de octubre, la justicia argentina autorizó el traslado del cuerpo de Diego Maradona, con el fin de facilitar los homenajes de argentinos y turistas al ídolo argentino.

Maradona murió a los 60 años de un infarto el 25 de noviembre de 2020.