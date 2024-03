‘A Ochoa no lo veo de titular en 2026′; Guardado piensa en otro del América para el Mundial

Fuera de la cancha llevan una grandiosa amistad por tantos años juntos en Selección Mexicana, pero eso no nubla el criterio ni la opinión de Andrés Guardado, quien reconoce que ya no ve a Guillermo Ochoa atajando en el Mundial 2026, dando preferencia a un relevo generacional y tiene a su candidato ideal en el Club América.

Invitado especial en FOX Sports Radio este lunes, el Principito Guardado presentó los argumentos por los que -actualmente- preferiría a Luis Malagón de titular con México en la próxima Copa del Mundo que a su gran amigo Memo Ochoa, a quien le reconoce que siempre ha dado la cara en la Selección.

¿Aceptaría Guillermo Ochoa ser suplente en Selección?

Buscando el récord de ser llamado a un sexto Mundial, con participación -hasta ahora- en tres Copas de las cinco a las que ha sido citado, Guillermo Ochoa es el capitán del Tricolor con Jaime Lozano y ha sido de los muy pocos futbolistas a los que prácticamente nunca ha rotado en torneos oficiales y amistosos.

Se antoja complicado creer que Memo Ochoa aceptaría ser suplente de la Selección con todo su historial, pero Guardado está convencido de que el portero haría lo mejor por el equipo y, explicándole las razones de forma clara y frontal, cree que aceptaría ese rol secundario.

“Ochoa es una persona madura e inteligente. Si hablas con él, por qué no (aceptar un rol secundario). En mi caso me pasó con Manuel Pellegrini en el Betis, habló conmigo directamente y me lo dijo textual, que jugaría menos, pero me quería en el equipo y lo pasé espectacular”, indicó.

🚨🇲🇽 'MALAGÓN NO ESTÁ EN MEJOR MOMENTO QUE OCHOA' Rumbo al Mundial, la portería de la Selección Mexicana sigue siendo una incógnita, y no se sabe si Memo Ochoa sería titular o aceptaría un rol SECUNDARIO 😨#FSRadioMX pic.twitter.com/2eJB6XHI11 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2024

Guardado se siente más valorado en Europa que en México

Explicando que no es un reclamo ni resentimiento, Andrés Guardado cree que le reconocen de mejor manera en Europa por los 17 años que militó de aquel lado del mundo, mientras en su país natal muchos no vieron ese desarrollo en su carrera y se quedaron en la mente con los fracasos de la Selección Nacional.

“Me siento mucho más valorado en Europa que en México. No es que no me sienta valorado aquí, sí siento que se me valora y respeta en México, pero no al nivel que en Europa. Tampoco es queja o que tenga resentimiento, siento que es normal porque estuve 17 años afuera y quienes no seguían el futbol europeo, me veían solamente con la Selección y no fueron muchos los momentos buenos ahí en tantos años”, explicó Guardado en FOX Sports Radio.

