“A Cruz Azul le conviene perder finales para cobrar seguros millonarios”

Antonio García Rojas, dueño del club Ensenada, de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), descartó que los equipos de la Liga Mx estén en mala situación económica en la etapa post Covid, pues aseguró que muchos contrataron un seguro y hasta a reaseguradoras. “Hasta perdiendo ganan, como el Cruz Azul, al que le convenía más perder las finales. Si salía campeón recibía 2.3 millones de dólares, pero si era derrotado cobraba 40 millones de dólares.

“O sea que mientras los fanáticos de La Máquina lloraban una nueva final perdida, su directiva se frotaba las manos. Ese tipo de cosas es lo que ha descubierto Hacienda y creo que hasta las oficinas de investigación estadunidenses, FBI y DEA, andan sobre el tema. Hay una lista en la que se menciona al Querétaro y al Atlas… Los seguros eran en Islas Caimán y demás paraísos fiscales. Hay muchas cosas sucias que van a ir saliendo”, advirtió el empresario.

Hay fondos suficientes

García Rojas dijo que inclusive el equipo de más bajo perfil de la Liga Mx tiene fondos suficientes. “Si vemos a Puebla, por ejemplo, terminó la temporada con 420 millones de pesos, entonces no es cierto que estén en crisis.

“Basta recordar que los tres últimos lugares van a pagar una multa de 240 millones de pesos… Los aspirantes Atlante y Celaya tienen que gastar 12 millones tan sólo para su certificación, más la franquicia, ¡claro que hay dinero!”

Enfático, señaló que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx se olvidaron del tema deportivo y la prioridad ha sido la económica. Sostuvo que en su afán de asociarse con la MLS y hacer una gran liga de Norteamérica hacia el Mundial 2026, “la FMF tendría que cambiarse el nombre –¡y yo creo que lo va a hacer!– por toda la corrupción que trae detrás”.

Resaltó el hecho de que al conocer detalles sobre la formación de la LBM, los federativos de inmediato desecharon la idea de una liga de desarrollo –como primero anunciaron– con sólo jugadores juveniles, y después “hablaron de la Liga de Expansión, abrieron la edad y plazas para extranjeros. Es decir, hoy nadie está pensando en la selección nacional. A Qatar se irá con lo que hay, pero ¿y después?…”, cuestionó.

Sobre lo dicho hace unos días por Yon de Luisa, titular de la FMF, de que no descartaba asociar en el futuro a la naciente LBM, García Rojas ríe. Nos dice: vénganse para acá, les cobramos, pero te tengo abajo. Porque nos quieren como un circuito amateur. Ellos, la Liga Mx, es elitista, es un grupo cerrado que no desea ver a nadie a su lado. No aceptaron que Rafael Márquez comprara al Atlas… Se reservan el derecho de admisión.

El dueño del club Ensenada considera que hay otra ruta para que la Liga de Balompié sea reconocida por la FIFA, sería a través de la Confederación de Asociaciones Independientes de Futbol (Conifa), que el jueves se presenta en Guadalajara con el proyecto para un Mundial en México en 2023. Además, García Rojas celebró que ya tienen el contrato de televisión para el certamen que inicia el 16 de octubre y va a haber sorpresas.

