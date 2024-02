«A Chicharito Hernández no se le puede culpar por falta de título en LA Galaxy»

Amenos de una semana que dé inicio la nueva temporada de MLS, vale la pena regresar la página, y recordar por qué se ha convertido hoy tal vez en la liga más evolucionada de todo el continente, que no solo exporta más jugadores que Liga MX a Europa, presume 30 equipos de máxima división para 2025, logrando captar a jugadores como Chicharito Hernández, Ibrahimovic, Carlos Vela, Messi, Luis Suárez o David Beckham. Hoy sus juegos son transmitidos en más de 100 países gracias a su vínculo con Apple TV. Por todos los frentes han crecido.

Se escribe sencillo todo lo anterior, pero detrás, el trabajo que lleva es de más de dos décadas. Camino con metas y visión a largo plazo, como bien relata a MARCA MX, Carlos Pescadito Ruiz, que en esta segunda entrega, tras su análisis de por qué Europa voltea más a MLS que a Liga MX, habla de lo que es la evolución de Major League Soccer y el paso de Javier Hernández a LA Galaxy, el equipo de sus amores, y en el que compartió vestidor con Landon Donovan y David Beckham.

Pescadito Ruiz, eres un histórico de MLS, pero además justo viviste momentos clave: Ya no jugar en estadios de NFL, el fichaje de Beckham ahora el arribo de Messi ¿Cómo vives la evolución de esta liga?

«Yo llegué a la MLS en 2002 y bueno, a mí me tocó que jugar en estadios de futbol americano, de pasto sintético; Ver el crecimiento de la MLS desde entonces a hoy en 2024 ha sido grande, y satisfactoria al mismo tiempo. Yo empecé en Major League Soccer con 22 años, y la realidad es que la visión del comisionado Don Garber y los dueños de los equipos, en su momento, era llegar a este punto en el que estamos, donde se han construido en los últimos cinco o seis años un total de once estadios, única y exclusivamente, para la práctica de futbol. Era impensable cuando yo llegué a Estados Unidos».

Hoy la gran mayoría de equipos tienen estadios propios, vemos el de Miami y el de New York sumándose como franquicias, como propios estadios, hacen trabajo previo, llenando check box o filtros: tener tu propio estadio de futbol, pero no solo eso, que ese inmueble tenga una afluencia de aficionados constante en cada partido que juegas como local. Las ciudades han entendido eso, se han preparado, hacen trabajo para ser parte de la MLS y los resultados están a la vista del día.Pescadito Ruiz en MARCA MX

«No ves un estadio vacío en la MLS independientemente que los estadios sean de 20 mil o de 30 mil personas. Esa cultura también la va absorbiendo el fanático y se va apropiando de la historia del club de la MLS. Así que para mí ha sido una felicidad porque no lo veía que iba a ser tan rápido el crecimiento.

NFL, MLB y encima todo el mundo de plataformas de entretenimiento: ¿Cómo encontrar un hueco no solo en el aficionado al deporte, sino de consumo?

«En su momento la MLS trató de de mostrarle al aficionado a anglosajón lo que era el futbol, hasta con shootout que era como en el hockey, fue también aprendizaje para los directivos, para ir entendiendo las reglas, y después poco a poco, las cambiaron en lo que es ahora: cien por ciento reglas de futbol a nivel mundial.

Se encontraron, pues obviamente con una pared donde el aficionado anglosajón seguía a sus equipos de NFL de NBA, y tenían que ver cómo entraban a ese mercado. Lo entendieron los dueños de los equipos porque incluso algunos son también dueños en esas ligas no futbol, hay algunos que vienen de NFL. Y lo ves con los futbolistas también, ahora deseando vivir y jugar en Estados Unidos. Ya no estamos en la parte en la que hay que explicar qué es el soccer o futbol. Ya saben lo que es, ya saben lo que genera la pasión que hay detrás del futbol y con todos esos torneos internacionales que año a año vienen a territorio estadounidense, no se diga el Mundial 2026, es difícil en Estados Unidos diga que no sabe qué es el soccer; otro tema es tratar de convencerlo para que sea parte de este movimiento que es el software de la MLS».

Hay un proyecto en particular que a ti te debe llamar la atención y es el de LA Galaxy, que ha fichado grandes jugadores, como claro ejemplo Chicharito Hernández, pero no llega el título de liga…

«Antes no se clasificaba a playoffs y todo estaba bien, se podía trabajar tranquilamente. Pero ahora tienes un vecino. En base a lo que hagas y lo que haga el vecino, pues impacta mucho en la afición de Los Angeles Galaxy, Creo yo que este año hay mejor mejor equipo, El técnico del Galaxy, Greg Vanney, sabe que tiene que entregar resultados a corto plaz, porque el año pasado pedían que él ya no estuviera en el equipo y terminó saliendo su director deportivo, Chris Klein. Entonces le van a exigir desde el inicio y verlo porque llegaron muchísimos fichajes.Se va a tener muy poca paciencia. La gente del Galaxy quieren ver que este equipo lidere la conferencia del Oeste.

Hoy Chicharito Hernández está en Chivas, pero cómo calificar su paso que se pensaba llevaría al título de liga a LA Galaxy

Javier Hernández llegó en un momento en el cual el Galaxy necesitaba una figura como él, que fue el líder del equipo. Fue el capitán del equipo cuando estuvo bien, pues siempre era un jugador diferente para el Galaxy. Marcó muchos goles. No llegó el título, pero no hay que culparlo a él, es un tema de equipo.

«Yo creo ue Galaxy no se conformó para poder competir en instancias finales. Iba a trompicones, pero para mí, Chicharito Hernández hizo un gran papel en la MLS. Se le va a recordar en la Major League Soccer y en Galaxy y le deseo lo mejor, creo que en su nueva etapa en Chivas es muy buena, ha regresado a su casa, así que no me cabe la menor duda que va a hacer muy feliz a la afición de Chivas«.