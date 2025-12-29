Delincuentes utilizaron más armas falsas para cometer atracos; disminuyeron los delitos en 2025

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas González, reportó en conferencia de prensa que en lo que va del año, sacaron de las calles 161 armas cortas, 42 armas largas y 199 armas hechizas o de utilería, es decir, estas últimas, algunas eran de juguete que daban la finta de ser reales.

Salas González manifestó que este fue un dato extraordinario ante la Mesa Regional de Seguridad que sí llama la atención, porque cada vez más se recuperan más vehículos. Presumió que en los avances ya se tienen más de 500 lectoras que hace una efectiva utilización de la tecnología.

Robo de autos

Asimismo, entre los datos que compartió el titular de la DSPM, en el robo de vehículo, traen el 31% de incidencia menor comparado con el año pasado, y en el tema de robo de vehículo sin violencia, son cerca de 240 autos robados menos en la capital.

Robo a casa habitación

Se trata de una disminución del menos 45% que equivale a nueve eventos menos. Sin embargo, en el robo sin violencia representa el 57%, equivalentes a 370 casas menos robadas.

Robo a negocio

Asimismo, en este delito es el 34% que equivale a 23 eventos menos y 165 robos menos sin violencia a negocio, lo cual hay una disminución cercana al 31%.

Salas González precisó que estos números no son fruto de una casualidad sino del trabajo conjunto con las diferentes corporaciones.