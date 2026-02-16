Del Toro inicia la temporada 2026, año en el que espera consolidarse

Isaac del Toro empezó este lunes la nueva temporada de ciclismo en la competencia de mil kilómetros en siete días en los Emiratos Árabes, sede de su equipo UAE. El año 2025 fue el de su revelación en el que sorprendió al mundo al irrumpir en una carrera de las grandes del circuito, el Giro de Italia, donde se impuso en el liderato por 11 etapas consecutivas y terminó como subcampeón. El cierre de la campaña fue significativo porque ganó el campeonato nacional para en adelante competir con la bandera mexicana en la casaca. Y nada lo consolida como uno de los ciclistas más importantes que culminar en el tercer lugar de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional.

En esas condiciones resulta interesante reparar en lo que le depara este año al bajacaliforniano Del Toro, quien a los 21 años emprende apenas su tercera temporada como profesional en la que espera consolidarse. Este 2026 le espera también su primer Tour de Francia, de modo que cumplirá con la “grande” que le faltaba, ya que compitió en la Vuelta a España y el Giro de Italia. Lo hará junto al mejor ciclista del momento –y compañero en UAE–, el esloveno Tadej Pogacar, a quien difícilmente puede superar en la competencia, pero que puede aprender demasiado de esta experiencia incomparable.

Debuta como líder

Este trayecto comienza en la octava edición del UAE Tour, que se celebrará del lunes 16 al domingo 22 de febrero, la única carrera del World Tour que se disputa en Medio Oriente. Del Toro debuta en esta carrera como líder y hará mancuerna con el experimentado Adam Yates para que su equipo mantenga el ritmo con el que ha ganado tres de las siete ediciones de esta carrera. El trazado exige gran esfuerzo e incluye contrarreloj, terreno plano y montaña en la parte final para imprimirle emoción a la competencia.

Yates, ganador de la edición 2025, ha sido clave en el poderío de UAE Team en esa carrera. Además tendrán un compañero que será clave en las pruebas de velocidad, con el colombiano Sebastián Molano.

“Estoy muy emocionado de participar en mi primer UAE Tour”, dijo Isaac del Toro; “es una carrera especial para mí, no sólo porque es mi debut, sino porque es una competencia en casa para el equipo, y realmente se siente ese orgullo y esa responsabilidad”.

El de Ensenada, Baja California, ha recorrido algunos caminos que serán parte de la rutas de esta semana para familiarizarse y detectar los tramos clave para competir con más confianza.

“El nivel aquí será muy alto, con algunos de los mejores corredores del mundo en la línea de salida, pero nos hemos preparado muy bien como grupo y estamos listos para darlo todo y competir con intensidad”, dijo el bajacaliforniano.

“Espero hacer una buena actuación, pero también tenemos la clase y la experiencia de alguien como Yates y luego Molano para los sprints, así que tenemos muchas opciones”, agregó.