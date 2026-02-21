Dejarían por reforma electoral 12 mil trabajadores del INE

Si la reforma electoral de la Presidencia contempla cambiar de permanentes a temporales las juntas distritales y locales del INE en todo el País, podrían quedarse sin trabajo hasta 12 mil 571 empleados.

Esto representa el 80 por ciento de los 15 mil 926 empleados que tiene el organismo electoral, advirtió el consejero Martín Faz.

“Hay que indemnizar a todo mundo, si es que así viene la reforma, por eso esperamos que ese borrador esté superado, porque ¿cuánto costaría la indemnización?”, cuestionó.El consejero confió en que no se haga una valoración “a rajatabla”, pensando en un ahorro, porque será un verdadero “desmantelamiento” del organismo.

Recordó que el personal de las 300 juntas distritales y 32 estatales son los brazos que dan operatividad a todos las acciones o decisiones del organismo.

