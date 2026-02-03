“Dejar coordinación de Morena en el Senado es una decisión que le compete a él; son ciclos que se prestan a la especulación”: Estrada por salida de Adán Augusto

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijo que el hecho de que Adán Augusto López dejara la coordinación de la bancada morenista en el Senado “es una decisiones que le compete a él”, y que ese tipo de cargos “son ciclos que se prestan a la especulación”.

“¿De qué forma tú dejas de coordinar una fracción parlamentaria? Sólo de dos formas. El que los integrantes de esa fracción parlamentaria lo determinen, porque decidan que otra persona está en tu lugar, o que tú como coordinador determines que ya no estarás en esa función. Entiendo que esta última opción es la que decidió el senador. Es una decisión que le compete a él. No se le puede obligar a desempeñar una función de coordinación. Él decide hasta cuándo hacerlo. Entiendo que así sucedió”, declaró Estrada Sotelo.

El coordinador de la bancada morenista añadió que “parece que son ciclos que se prestan a la especulación. Sin duda, también especular es un derecho”.

Asimismo, Estrada Sotelo argumentó que “las coordinaciones no tienen precisamente un periodo determinado, no tienen fijo decir vas a ser coordinador de tal a tal fecha, no es de esa forma, es más una decisión o personal de quien coordina o de la propia flexión de hacer el cambio”.