Dejan dos cabezas humanas en una hielera a un costado de la carretera Chihuahua a Cuauhtémoc

Dos cabezas humanas fueron dejadas al interior de una hielera a un costado de la carretera que conduce de Chihuahua a Cuauhtémoc, lo que movilizó a elementos de las diversas corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 36, a la altura del entronque Vía Corta a Parral y a unos metros del fraccionamiento Valle Dorado.

Se trata de dos cabezas de personas de sexto masculino, las cuales estaban al interior de una hielera de color negro.

Al lugar acudieron policiales municipales de Santa Isabel, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes iniciaron con las investigaciones.