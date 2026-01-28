¿Defienden la soberanía nacional o la narcosoberanía? Ridículos: Alfredo Chávez a morenistas por Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, calificó de “ridículos” a los morenistas ante la organización de las llamadas Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional, al cuestionar si lo que defiende es la soberanía de México o la “narcosoberanía”.

“Les vuelvo a repetir, nosotros estamos en contra del intervencionismo. Evidentemente no estamos a favor de ninguna intervención, nuestro país está lejísimos de que lo veamos. Y yo nomás le pregunto a Morena, que si van a marchar por la soberanía del país o por la soberanía del narco. Esa sería mi pregunta. Están defendiendo la narcosoberanía en lugar de la soberanía”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador legislativo panista argumentó que “muchos lugares de este país están cooptados por el crimen organizado y pareciera que los quieren seguir abrazando. Nosotros estamos totalmente dispuestos a cerrar filas en materia de seguridad con la presidenta de la República, pero que dejen de hacer show mediático. La gente ya no les cree esta parte de la soberanía”.

Asimismo, Alfredo Chávez agregó que “nosotros hemos dicho que el gobierno norteamericano ha sido profundamente hipócrita porque este problema del crimen organizado es binacional. Las armas que pasan por nuestra frontera vienen de Estados Unidos y con esas se mueren miles de mexicanos, y las carretadas de dólares, pues no las paran desde Estados Unidos. Ahí están también los verdaderos cárteles incrustados en las mafias bancarias de Estados Unidos. Ahí debería intervenir el gobierno norteamericano. Pero que no venga Morena y el régimen a vendernos una especie de pasado de los años 70 por andar defendiendo la soberanía y marchando. Van a marchar muy pocos. Y esos pocos no saben si van a marchar por la soberanía del narco o por la soberanía del país. Si quieren defender la soberanía del país, que de veras le entren al combate contra la corrupción y el narcotráfico”.