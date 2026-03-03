Defendemos a Cuauhtémoc con trabajo y resultados: Daniela Álvarez

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, recorrió las calles de Cuauhtémoc acompañada por el panismo local, con el objetivo de escuchar de primera mano a la ciudadanía y compartir los resultados que los gobiernos de Acción Nacional están dando a las familias de este municipio.

Acompañada por un ejército de chalecos azules, la dirigente estatal caminó por la zona centro y colonias aledañas, tocando puerta por puerta, dialogando con vecinas y vecinos y reiterando que el PAN sabe gobernar cerca de la gente y dar resultados que sí se notan.

“Lo principal de andar siempre en la calle es escuchar a la gente, decirle que aquí estamos, que no nos escondemos y que estamos trabajando en todo el estado”, afirmó la presidenta del PAN Chihuahua.

Durante el recorrido, se destacaron los logros alcanzados por el gobierno encabezado por la gobernadora Maru Campos en el último año, como la construcción del nuevo Centro de Convenciones “Tres Culturas”, el centro de atención neurológica infantil y la rehabilitación del corredor comercial, obras que fortalecen el desarrollo económico, la salud y la calidad de vida en Cuauhtémoc.

Daniela Álvarez subrayó que, mientras en Morena solo se dedican a criticar, los gobiernos del PAN se distinguen por su humanismo, por escuchar y por cumplir, defendiendo a Cuauhtémoc con trabajo constante y resultados visibles, como los que también entrega el alcalde Beto Pérez, con quien sostuvo una visita de cortesía durante su gira por el municipio.

Previo al recorrido, la Presidenta Estatal sostuvo un encuentro con integrantes del Sistema PAN, a quienes llamó a salir a las calles, compartir las buenas acciones de los gobiernos humanistas de Acción Nacional y redoblar esfuerzos para seguir dando más y mejores resultados a las familias de Cuauhtémoc.