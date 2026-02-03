Declina Moreira a presidir grupo México-Cuba por diferencias con diputados de la 4T

Ciudad de México. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, informó a su contraparte de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que declina presidir el grupo de amistad México-Cuba, pero acotó que su decisión se debe a “las diferencias” con algunos diputados de la mayoría.

En una carta dirigida este martes a Monreal Ávila, el legislador priísta respondió así a la decisión de diputados de Morena y del PT de constituir un grupo de hermandad con Cuba, que se reunirán mañana con el nuevo embajador de ese país en México, Eugenio Martínez Enríquez.

Los legisladores señalaron el lunes que Moreira se había negado a instalar el grupo de amistad.

Moreira Valdez refirió en su documento que “algunos personajes del oficialismo, desde su fanatismo e inexperiencia, han puesto en duda mi responsabilidad como legislador y cariño a Cuba”.

Abundó que en Morena “hay muchos interesados en dividir a los mexicanos y en fracturas las relaciones institucionales.

“A esos fanáticos les recuerdo que cuando el PRI gobernaba, México era una nación respetada en el entorno internacional y nunca nadie nos condicionó nuestra relación con otros pueblos. Tampoco cedíamos a presiones extranjeras y de eso hay muchos ejemplos”.

Además, recordó que mantiene desde hace muchos años un gran aprecio y agradecimiento por el pueblo cubano.

Se refirió en este punto a la colaboración que mantuvo como gobernador de Coahuila (2011-2017).

“Muchas han sido las acciones de solidaridad de esa querida nación con Coahuila, entre ellas: tres clínicas oftalmológicas, becas, así como su respaldo educativo y deportivo, todo sin recibir nada a cambio que no fuese mi gratitud como mexicano y, en aquel tiempo, la institucional como gobernador”, señaló.

Por convicción, expuso, siempre estará dispuesto a trabajar por la amistad de los pueblos mexicano y cubano.

Moreira giró también copia del texto a Pedro Vázquez González (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.