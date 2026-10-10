Declaran culpable a responsable de feminicidio en Ciudad Juárez

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de Pedro Ernesto G. R., por el delito de feminicidio agravado, cometido a su pareja sentimental.

Las indagatorias ministeriales a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, establecieron que, Pedro Ernesto G. R., disparó con un arma de fuego a su víctima, en hechos ocurridos el 17 de enero del año 2025, en un domicilio de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Ciudad Juárez.

La mujer identificada con las iniciales G.J.O.O., fue llevada al hospital para recibir atención médica, sin embargo, falleció a causa de la lesión.

El próximo viernes 16 de octubre, a las 13:00 horas, en la audiencia de individualización de sanciones, Pedro Ernesto G. R., recibirá la sentencia de prisión que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres de Ciudad Juárez.