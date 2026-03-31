Declaran culpable a mujer por extorsionar a familia con 250 mil pesos

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un fallo condenatorio dictado en contra de Adriana Vanessa N. A., tras demostrarse en un juicio oral, su responsabilidad penal por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de una familia de Ciudad Juárez.

Tras analizar las pruebas que presentó un agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, el Tribunal de Enjuiciamiento, dictó el fallo condenatorio en contra de la acusada.

Las investigaciones ministeriales establecieron, que, el 08 de abril del 2024, Adriana Vanessa N. A., dejó en el domicilio de las víctimas un mensaje amenazante e intimidatorio, en el cual exigía la cantidad de 250 mil pesos a cambio de no causarles daño.

Hechos por los que fue detenida con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El próximo 09 de abril a las 14:00 horas, en la audiencia de individualización de sanciones, recibirá la sentencia que purgará en prisión.