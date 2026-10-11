Declaran culpable a Alfredo Adame por discriminación en caso de Gustavo Adolfo Infante

Un juez declaró al actor Alfredo Adame culpable del delito de discriminación en contra de la madre de Gustavo Adolfo Infante, derivado de comentarios ofensivos realizados desde el año 2022.

Tras el fallo condenatorio emitido en la Ciudad de México, el próximo 15 de octubre se llevará a cabo una audiencia para definir las sanciones.

Aunque Alfredo Adame rechazó la resolución judicial y adelantó su intención de presentar una apelación, Gustavo Adolfo Infanteadvirtió que además planea entablar nuevas demandas por daño moral.

Alfredo Adame fue declarado culpable de discriminación en contra de la madre de Gustavo Adolfo Infante

El 8 de octubre de 2026, un juez del Poder Judicial de la CDMX emitió un fallo condenatorio que declaró culpable a Alfredo Adame por el delito de discriminación en contra de la señora Elvia Inés Seañez, madre del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Aunque ya fue declarado culpable, la sanción definitiva aún no se ha determinado. La audiencia para definir la condena formal quedó programada para el 15 de octubre del 2026.

Se contempla que la condena pueda ir de 1 a 3 años de cárcel. Sin embargo, al tratarse de una pena menor a 5 años y si no existen antecedentes penales previos computados, la ley permite que la privación de libertad se conmute por multa, trabajo comunitario o suspensión condicional.

El fallo contempla el pago de una multa económica, el pago de gastos por atención psicológica y garantías de no repetición. Además, el veredicto deja a Adame con un registro de antecedentes penales.

La denuncia se originó a principios de 2022, cuando Alfredo Adame lanzó descalificaciones públicas contra la madre de Gustavo Adolfo Infante, acusándola entre otras cosas de practicar “brujería” y vinculándola con presuntos actos ilícitos.

En junio de 2024, Adame ya había sido arrestado durante seis horas por incumplir las medidas de protección impuestas que le prohibían referirse a las víctimas.

Así reaccionaron Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame tras fallo del juez

Gustavo Adolfo Infante celebró la resolución como un triunfo de la justicia para su familia tras cuatro años de litigio penal por las agresiones verbales hacia su madre.

Relató que, al finalizar la audiencia y cruzar miradas, Adame lo insultó en voz baja en presencia del juez, a lo que el comunicador respondió encarándolo con las frases “Te voy a meter al bote” y “Te veo en la cárcel”.

Afirmó que notó a Adame “desencajado y trabado del coraje” al escuchar el veredicto. Anunció que entablará dos demandas civiles adicionales por daño moral (una por las afectaciones a su madre y otra por las expresiones hacia su persona).

Gustavo Adolfo Infante también señaló que solicitará una orden de restricción para evitar que el actor vuelva a mencionarlo públicamente.

Destacó como un punto clave que la resolución judicial dejará a Adame fichado con un registro formal de antecedentes penales.

Por su parte, Alfredo Adame se declaró “muy sorprendido” por la postura del juez y tachó el fallo de “aberración”, asegurando abiertamente que no cree en la justicia.

Manifestó no tener de qué arrepentirse ni por qué agachar la cabeza. Mantuvo que nunca mencionó directamente el nombre de la víctima en sus declaraciones públicas, argumentando: “No me culpan por mentiroso, me culpan por discriminador”.

Alfredo Adame declaró que “nada hay de qué alarmarse” y sostuvo que cualquier pena privativa de la libertad podrá conmutarse mediante el pago de una multa, servicio comunitario o la reparación económica del daño.

Confirmó que interpondrá un recurso de apelación para impugnar y buscar revertir la sentencia. Asimismo, advirtió que alistará nuevas demandas contra Gustavo Adolfo Infante y otros medios de comunicación, asegurando que no guardará silencio.