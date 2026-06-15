Decidirá Morena qué hacer con su “alcalde de la muerte” que no está presente en Juárez: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que Morena tiene sus propias reglas para elegir a sus candidatos y candidatas por lo que será el partido quien decida qué hacer con Cruz Pérez Cuéllar, quien en días pasados presentó solicitud de licencia indefinida.

Maru Campos expresó que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar nunca ha estado pendiente de Ciudad Juárez ya que se le ha visto en muchos otros municipios.

Asimismo, la gobernadora se refirió tanto a Morena como al edil como “el partido de la muerte” y “alcalde de la muerte”, señalando que los índices delictivos o la falta de luminarias que se presentan en el municipio no ocurren por acto de magia.