¿De qué murió ‘el Mencho’? Revelan su acta de defunción

‘El Mencho‘, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió a las 10:30 h del 22 de febrero de 2026, revela su acta de defunción.

Medios como El Universal tuvieron acceso al documento, elaborado por el Registro Civil de la Ciudad de México.

¿De qué murió ‘el Mencho’?

El acta de defunción señala que Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘el Mencho‘, murió a consecuencia de un conjunto de “traumatismos perforantes y penetrantes” derivados de “heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

Dichos traumatismos ocurrieron en el tórax, abdomen y miembros inferiores.

Cabe destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que ‘el Mencho’ murió cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

Según el documento, la muerte del narcotraficante fue en Tapalpa, Jalisco.

Emitida el acta de defunción, se dio de baja su Clave Única de Registro de Población (CURP).

El Registro Nacional de la Población (Renapo) arroja la leyenda “Inactiva por defunción” si se busca la CURP OECR660717HMNSRB00.

El acta también especifica que el cuerpo de ‘el Mencho‘ será inhumado, es decir, enterrado.

Para ello, familiares solicitaron a la FGR la entrega del cadáver, lo cual se llevó a cabo este 28 de febrero.

Se desconoce si Oseguera Cervantes será enterrado en su natal Michoacán.

