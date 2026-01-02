De Bleach a Jujutsu Kaisen; los estrenos de anime más esperados del 2026

El anime en la actualidad ha cobrado gran importancia dentro del mundo del entretenimiento y muchos son los fanáticos que esperan ansiosos el nuevo año por los títulos que se han anunciado y que se van a estrenar.

Es por esto que aquí te dejamos una lista de los que creemos son los títulos más esperados para este 2026.

Los animes más esperados para 2026

La lista es larga y desde enero ya llegan algunos de los animes más esperados, es por eso que aquí te decimos de cuáles se trata:

Estrenos de enero

Fate/Strange Fake

Situada en Snowfield, EE. UU., esta historia narra una “Falsa Guerra del Santo Grial”, donde los rituales han sido copiados incorrectamente de los originales de Fuyuki. Debido a esto, las reglas son caóticas.

Jujutsu Kaisen – Temporada 3 (Culling Game)

Tras el devastador Incidente de Shibuya, Japón está en caos. Kenjaku lanza el “Viaje a la Extinción” (Culling Game), un ritual de proporciones épicas donde los hechiceros y aquellos que han despertado técnicas malditas deben matarse entre sí para acumular puntos.

Fire Force (Enen no Shouboutai) – Final Season

La lucha del Escuadrón 8 llega a su clímax absoluto. Shinra Kusakabe descubre la aterradora verdad sobre el Adolla y el Evangelista.

My Hero Academia: Vigilantes – Temporada 2

En este spin-off precuela, Koichi Haimawari (The Crawler) se ve envuelto en un conflicto mucho más grande que el crimen callejero.

Estrenos de 2026

Aunque aún no tienen fecha exacta, se sabe que estos títulos llegarán el siguiente año:

Bleach: Thousand-Year Blood War – Part 4: The Calamity

Es el clímax final de la guerra entre los Shinigamis y los Quincy. Tras la caída de la División Cero, Ichigo Kurosaki debe enfrentar al emperador Yhwach, quien ha alcanzado un poder casi omnipotente.

Black Clover – Temporada 2

Asta, dominando ahora su forma de “Unión Diabólica”, junto a Yuno y los Caballeros Mágicos, lanza un ataque suicida para rescatar a Yami y William.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run

Situada en un universo alternativo en 1890, sigue a Johnny Joestar, un ex-jinete parapléjico, y a Gyro Zeppeli, un maestro de una técnica mística llamada “Spin”.

Tokyo Revengers – Temporada 4 Tras la guerra contra Tenjiku, Takemichi descubre que el futuro sigue siendo una pesadilla. Esta temporada adaptará el Arco de las Tres Deidades.

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): Castillo Infinito – Película 2: Tras el estreno de la primera parte a finales de 2025, la segunda película de la trilogía está confirmada para 2026.

Con información de Milenio