Cumplimenta AEI orden de aprehensión por homicidio en Galeana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, cumplimentaron una orden de aprehensión a Manuel David C. C., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La detención de la citada persona de 31 años de edad, se llevó a cabo en el cruce de las calles Chihuahua y Juan de Dios, de la comunidad Lagunitas, municipio de Galeana.

Fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, a solicitud del agente del Ministerio Público que formulará imputación en su contra.